Antalya Soğuk hava deposunda kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika

Soğuk hava deposunda kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde ticari anlaşmazlık yüzünden 11 kişinin karıştığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Jandarmanın takibi sonucu olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda meydana geldi. S.Y., yanına 7 akrabasını da alarak, çilek paketleme işi yapılan soğuk hava deposuna geldi. İddiaya göre S.Y. ve beraberindekiler yanlarında getirdikleri demir çubuk ve sopalarla soğuk hava deposunu işleten ve aralarında ticari anlaşmazlık bulunan işletmeciler A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö.'ye saldırdı. Çıkan kavgada 3 işletmeciyle diğer gruptan 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından taraflar ayrılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan A.Ö., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatan Serik JASAT timleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntüleri ve istihbarat çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., K.Y., C.Y., Y.Y., İ.Y. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Adı açıklanmayan bir şüpheli hakkında adli işlem yapılmazken, kaçan S.Y.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltındaki 6 kişi işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma olayın büyümesini önlemek amacıyla hastane ve adliyeye takviye kuvvet görevlendirdi.

Diğer yandan, jandarma kavgaya karışan 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari yaptırım cezası uyguladı.