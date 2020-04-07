ANTALYA Sokağa çıkamayan vatandaşın bahçesini, polis memuru traktörle sürdü - Son Dakika

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ANTALYA Sokağa çıkamayan vatandaşın bahçesini, polis memuru traktörle sürdü
6 saat önce
Sokağa çıkamayan vatandaşın bahçesini, polis memuru traktörle sürdüAntalyaNTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Ramazan Arslan'ın (75) yaklaşık 1 dönümlük bahçesini polis memuru traktörle sürdü.
Sokağa çıkamayan vatandaşın bahçesini, polis memuru traktörle sürdü
AntalyaNTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Ramazan Arslan'ın (75) yaklaşık 1 dönümlük bahçesini polis memuru traktörle sürdü.
Korkuteli'ne bağlı Datköy Mahallesi'nde oturan Ramazan Arslan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanınca armut bahçesini süremedi. Bahçesinin yakınındaki uygulama noktasında polis memurlarının görev yaptığını gören Ramazan Arslan, bahçesini sürmeleri için yardım istedi. Arslan'ın talebi üzerine görevli bir polis memuru traktörle tarlayı sürdü.
Ramazan Arslan, yaklaşık 1 dönüm bahçesini süren polis memurlarına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:03 Kaynak: DHA
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