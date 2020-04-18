ANTALYA Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı - Son Dakika

Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı

Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokağa çıkamayan Antalyalılar soluğu apartman çatılarında aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kent merkezinde bulunan binaların çatılarına çıkan vatandaşlar farklı yollarla zaman geçirdi. 5 kişilik bir aile çatıya serdikleri halının üzerinde oturarak zaman geçirirken, bir grup vatandaş ise güneşten korunmak için çatıya çardak yaptı. Birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına koydukları sandalyelerde oturdu.

4 kişilik arkadaş grubu ise çatıya kurdukları masanın etrafında oturarak yüksek sesle müzik dinledi. Arkadaş grubu bir süre sonra müziğin etkisiyle kalkıp oynamaya başladı. Oynayan kişiler çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.