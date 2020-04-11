Antalya-Sokağa çıkma yasağı sonrası kentten görüntüler - Drone - Son Dakika

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Antalya-Sokağa çıkma yasağı sonrası kentten görüntüler - Drone
6 saat önce
Antalya-Sokağa çıkma yasağı sonrası kentten görüntüler - Drone.
Antalya-Sokağa çıkma yasağı sonrası kentten görüntüler - Drone
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:35 Kaynak: DHA
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