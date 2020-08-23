ANTALYA 'Sokak düğünlerinin ceremesi, düğün salonlarımıza kesilmesin' - Son Dakika

'Sokak düğünlerinin ceremesi, düğün salonlarımıza kesilmesin'

DÜĞÜN Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı kentlerde düğün süresinin 2 saat, kişi sayısının ise 50 ile sınırlandırılmasını değerlendirdi. Düğün sektörüne destek beklediklerini aktaran Ay, "Sokak düğünlerinin ceremesini lütfen düğün salonlarımıza kesmesinler" dedi.

DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, son dönemde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle il hıfzıssıhha kurullarının düğünlerle ilgili olarak yeni tedbir ve önemler aldığını anlattı. Sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı kentlerde düğün süresinin 2 saate kadar düşürüldüğünü, salonları 50 kişiyle sınırlandırdıklarını belirten Barış Ay, denetimlerin sıkça yapıldığı düğün salonlarında işletmecilerin yeni kararlar karşısında sıkıntı yaşadığını söyleyerek, destek istedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mart ayından 1 Temmuz'a kadar düğün, kına salonları ile organizasyoncuların kapalı olduğunu ve iş yapamadıklarını hatırlatan Barış Ay, sokak ve köy düğünlerindeki tedbirsizlik nedeniyle vaka sayısında artış yaşandığını, yeni tedbirlerin kentlerde uygulanmaya başlandığını kaydetti. Düğün sektöründeki kişilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Ay, 6 aylık olan düğün sezonunda 3 aylık kiralarının biriktiğini, vergi borcu, personel maaşları ve kredi borçlarını ödemekte zorlandıklarını aktardı.

'SALONLAR SÜREKLİ DENETLENİYOR'

Düğün salonlarının her gün denetlendiğini aktaran Barış Ay, "Bizler sürekli denetleniyoruz. Peki sokak düğünleri? Sokak düğünlerinde hangi tedbirleri uyguluyorlar? Sokak düğünlerinin ceremesini lütfen düğün salonlarımıza kesmesinler" diye konuştu.

Sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığını belirten Ay, düğün salonlarına giriş yapacak kişilerin HES programından hasta olup olamadığını öğrendiklerini, misafirlerin ateşlerinin ölçüldüğünü, maske takıldığını ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini anlattı.