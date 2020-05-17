Antalya sokakları Büyükşehir Bandosu ile şenlendi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla otobüsle mahalleleri dolaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalanlara mini konserler düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya'nın dört bir yanında verdiği konserlerle büyük ilgi toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşatmak için Antalya sokaklarındaydı.

Orkestra ve bandonun seslendirdiği marş ve şarkılara hep bir ağızdan, bayraklarını sallayarak eşlik eden kent sakinleri renkli görüntüler oluşturdu.