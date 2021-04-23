Antalya sokaklarında 23 Nisan coşkusu; balkonlardan izlediler - Son Dakika

ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, belediyelerin düzenlediği etkinliklerle sokaklara ve caddelere taşındı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar da bu coşkuya ortak oldu. Tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında caddeden geçen konvoyu izleyen Burcu Bayhan (17), çok sevinçli olduğunu söyledi. Etkinlik alanından geçen atık kağıt toplayıcısı çocuğa seslenen belediye personeli ise "Kardeşim, senin de bayramın kutlu olsun" dedi. Teşekkür ederek, karşılık veren atık toplayıcısının elindeki çiçek de dikkat çekti.

Turizm kenti Antalya'da, belediyelerin etkinlikleriyle 23 Nisan coşkusu, evlere ve sokaklara taşındı. Büyükşehir Belediyesi, kentin ana yollarında, konvoy eşliğinde araçlardaki ses sisteminden marşlar çalarken, Konyaaltı Belediyesi ise 23 Nisan TIR'ını Türk bayrağı ve balonlarla süsleyerek, Konyaaltı ilçesinde çocuklarla buluşturdu. TIR'ın içinde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, çeşitli marşları çalarken, çocukların sevdiği çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen animatörler ise balon ve Türk bayrağı dağıttı.