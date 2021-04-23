Antalya sokaklarında 23 Nisan coşkusu; balkonlardan izlediler (2) - Son Dakika

MEŞALELİ COŞKU

Antalya'da, saat 21.00'i gösterdiğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Evlerin balkonu, penceresi ya da apartmanın önlerine çıkan Antalyalılar İstiklal Marşı'nı okurken, daha sonra hareketli müziklerle günün coşkusuna ortak oldu. Çocuk, genç, yaşlı demeden 7'den 77'ye Antalyalılar üzerlerine giydikleri ay yıldızlı tişörtler, ellerine aldıkları bayraklarla müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Bazı sürücüler ise sokakta araçlarını park edip meşale yaktı. Otomobillerden yükselen marşlara mahalle sakinleri hep bir ağızdan eşlik etti. Binada bulunan vatandaşlar kırmızı beyaz Türk bayrağı ve balonlarla donatılırken, dilek feneri bırakanların yanı sıra bazı vatandaşlar da binalarının üzerinden havai fişek attı. Bazı vatandaşlar ise duvara yansıttıkları Türk bayrağı ve Atatürk resimleri önünde 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

Adem AKALAN/ANTALYA,