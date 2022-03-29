Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi - Son Dakika
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Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi

29.03.2022 20:31

Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi Sokak ve caddelerdeki çöpleri dans ederek topladığı görüntüsüyle fenomen olan temizlik işçisi, dansıyla çöpleri toplamaya devam ediyor Çalıştığı belediyenin kendisi için özel klip de çektiği işçi, Antalya sokaklarında 'çılgın süpürgeci' olarak...

Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi

Sokak ve caddelerdeki çöpleri dans ederek topladığı görüntüsüyle fenomen olan temizlik işçisi, dansıyla çöpleri toplamaya devam ediyor

Çalıştığı belediyenin kendisi için özel klip de çektiği işçi, Antalya sokaklarında 'çılgın süpürgeci' olarak anılıyor

Mesleğini aşkla yapan temizlik işçisinin dans partneri ise süpürgesi

Temizlik işçisi Ali Arı: "Huzur buluyorum"

"Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir"

ANTALYA - Antalya'da sokak ve caddeleri dans ederek süpürürken vatandaşların cep telefonuyla kaydedidikten sonra sosyal medyada fenomen olan ve ardından çalıştığı belediye tarafından özel klip çekilen temizlik işçisi, müzik eşliğinde dansıyla sokakları süpürmeye devam ediyor. Vatandaşların keyifle izlediği temizlik işçisi, 'çılgın süpürgeci' olarak anılıyor.

Muratpaşa Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Ali Arı, 2020 yılında eline aldığı süpürgesiyle sokak ve caddelerdeki çöpleri dans ederek toplamasıyla tanındı. Vatandaşların cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlamasıyla bir anda ilgi çeken temizlik işçisi için, Muratpaşa Belediyesi de renkli bir klip hazırladı. Güneş gözlüğü takan ve korona virüs nedeniyle maske ve eldivenlerini giyen Arı, kamera karşısına geçerek klipte rol aldı. Müzik eşliğinde sokakta dans ederek temizlik yapan Arı'nın klibi, belediyenin kurumsal sosyal medya hesabında yayınlandı.

"Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir"

Klipte dans ederek temizlik yaptığını anlatan Arı, "Ben süpürgeyle dans ederek çalışmayı çok seviyorum. Herkesin bir özelliği vardır, benim özelliğimde odur. Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir" dedi.

Dansıyla süpürmeye devam ediyor

Belediyedeki görevine devam eden Arı, cadde ve sokakları yine müzik eşliğinde temizlemeye devam ediyor. Erken saatlerde mesaisine başlayan Arı, eldiven ve güneş gözlüğünü takıp cep telefonundan da en sevdiği şarkı Porto Rikolu sanatçı Don Omar'ın Danzo Kuduro adlı parçasını açıyor. Müziğin ritmiyle kıvrak ve bir o kadar renkli hareketler sergileyen Arı, partneri olan süpürgeyle dans ederek sokakları süpürüyor. Arı'nın işini severek yaptığını gören vatandaşlar ise onu takdir ediyor.

"Huzur veriyor"

9 yıldır bu işi yaptığını belirten Ali Arı, müzik ve dans etmenin kendisine huzur verdiğini söyledi. İşini severek yaptığını ifade eden Arı, "İşimi müzik dinleyip dans ederek yapmayı daha çok seviyorum. Huzur buluyorum" dedi.

Çılgın süpürgeci

Vatandaşların olumlu yönde kendisine dönüşü olduğuınu da sözlerine ekleyen Arı, "Alkışlayan oluyor. Vatandaşların da hoşuna gidiyor. Çılgın süpürgeci deyince herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi
Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi
Antalya sokaklarının fenomen süpürgecisi

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Temizlik İşçisi, Antalya, Müzik, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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