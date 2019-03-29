Son Dakika Haberleri: Antalya Sokakta Çırılçıplak Gezince Gözaltına Alındı

Antalya Sokakta Çırılçıplak Gezince Gözaltına Alındı

1 saat önce

Antalya'da sokakta çırılçıplak gezen kimliği açıklanmayan adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da sokakta çırılçıplak gezen kimliği açıklanmayan adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Vatandaşları şaşkına çeviren olay, 10 gün önce Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde çırılçıplak dolaşan erkeği görenler, durumu polise bildirdi. Polis tarafından gözaltına alınan erkek, ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Kimliği açıklanmayan adam, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Polis, Antalya, Güncel
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