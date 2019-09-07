Antalya 'sokakta şenlik var' coşkulu başladı

'Sokakta Şenlik Var' coşkulu başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için ilkini düzenlediği 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

ATSO tarafından eylül ayı boyunca her cuma, cumartesi ve çarşamba akşamları çeşitli aktivitelerin yapılacağı 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri Atatürk Caddesi ve Kapalıyol'da eş zamanlı gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar müzik eşliğinde süren kortej yürüyüşü şehir merkezinde karnaval havası yaşattı. Bando eşliğinde yürüyen çizgi film karakterleri ve akrobatlar halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sokakta müzik sesini duyan vatandaşlar cep telefonu kameralarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Kortejlerin Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmesiyle coşku ikiye katlandı. Özellikle çocuklar çizgi film karakterleri ve akrobatlarla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bando ve akrobat gösterileri ile devam eden eğlence, Colombian Salsa Grubu gösterisiyle devam etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO yönetim kurulu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar'ın da izlediği gösteri, vatandaşlardan ve turistlerden büyük alkış aldı.

EYLÜL AYI BOYUNCA HAFTADA ÜÇ GÜN ŞENLİK VAR

ATSO Başkanı Davut Çetin, aksam ticaretini canlandırmak, şehir turizmini desteklemek için düzenlenen Sokakta Şenlik Var etkinliğinin eylül ayı boyunca çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri, konserler ve şovlarla devem edeceğini belirterek, Tüm üyelerimizi ve Antalyalı hemşerilerimizi bekliyoruz dedi.

Antalya kent merkezinin canlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Davut Çetin, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm kenti. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Dileğimiz bu canlılığın kent ticaretine de aynı oranda yansıması. Bir ay boyunca akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde özellikle ailelerin, gençlerin, çocukların ve turistlerin ilgisini çekecek, dans gösterileri, konserler ve şovlar düzenleyeceğiz. İlk gün hem kortej hem de Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterilere çok büyük bir ilgi vardı. Bu ilginin devam etmesi için tüm üyelerimizi ve halkımızı çarşamba, cuma ve cumartesi günleri saat 20.00'da Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Umarım bu etkinlikler dizisi kent merkezinde arzuladığımız canlılığın yakalanmasına vesile olur ve ticareti de yukarı taşır dedi.