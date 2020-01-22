Antalya Sömestir Festivali başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Sömestir Festivali başladı - Son Dakika

Antalya Sömestir Festivali başladı

11 dakika önce

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "Antalya Sömestir Festivali" başladı.

Antalya Sömestir Festivali başladı, System.String[]

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "Antalya Sömestir Festivali" başladı.


Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan belediye başkanı Hakan Tütüncü, çocukları çok sevdiklerini belirterek, sömestir tatilinin güzel geçmesi için bu festivali düzenlediklerini belirtti.


Mutlu, güzel ve eğlenceli beş gün geçireceklerini ifade eden Tütüncü, "Bu şehrin tüm çocuklarının mutlu olmasını istiyorum. Anne ve babaların, çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri güzel aktivitelere kavuşmalarını istiyorum. Sadece Kepez'de değil, Antalya'nın tüm ilçelerinden buraya gelen çocuklarımızın mutlu olmasını istiyorum. İşte bu etkinlik bunlara hizmet ediyor. Birbirinden güzel etkinlikleri beraberce yaşayacağız." diye konuştu.


Öğrencilerin yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için düzenlenen festival kapsamında atölye çalışmaları, çeşitli şovlar, tiyatro, müzikal, konser ve illüzyon gösterileri gerçekleştirilecek.


Festival, 26 Ocak'ta sona erecek.

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı
Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti Son dakika: Bekçilere kimlik sorma ve gözaltı yetkisi içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 14:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Sömestir Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]