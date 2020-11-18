Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor

18.11.2020 11:19
Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor, System.String[]

Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunan Antalya, kasımın ilk iki haftasında 79 bin 996 turist ağırladı.

Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunan Antalya, kasımın ilk iki haftasında 79 bin 996 turist ağırladı.

Denizi, kumu, güneşi, lüks tesisleri kadar kum tepeleri, tarihi yapıları ve müzeleriyle de ön plana çıkan Antalya, Kovid-19'a rağmen turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

Turistler, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında alınan tedbir sayesinde sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

Kış sezonuna girilmesine rağmen Antalya'ya 1-15 Kasım'da 79 bin 996 turist geldi. Bunun 56 bin 470'ini Rusya, 4 bin 274'ünü Almanya ve 4 bin 104'ünü Ukrayna pazarı oluşturdu.

Dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiği bir dönemde yılbaşından 15 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı ise 3 milyon 356 bin 623'e ulaştı.

"Antalya dışında 3 milyon turist giden başka bir şehir yok"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, dünyada Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığını, tüm kısıtlamalara rağmen kentin güzel bir sezon geçirdiğini söyledi.

Otellerde ve havaalanlarında alınan tedbirlerin, tanıtım faaliyetlerinin bunda etkili olduğunu belirten Yavuz, "Dünyada bu yıl Antalya dışında 3 milyon turist giden başka bir şehir yok. Bu gerçekten kayda değer, çok önemli bir sayı. Antalya'da turizm sezonu çok geç başlamasına rağmen bu rakamlar yakalandı." dedi.

Tesislerin açık olmasının, turizm çalışanlarının işine gitmesinin önemine işaret eden Yavuz, gelen turistlerin de ülkeden memnun ayrıldığını dile getirdi.

"2021 için rezervasyonlar başladı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da salgın sürecinde kente turist getirmenin rakamlardan çok daha önemli olduğunu ifade etti.

Turizmde başarı elde edildiğini vurgulayan Atmaca, "Sektörün ayakta kalması ve verdiği mücadele çok önemli. Bu yıl, 2021'in idmanı oldu. Hazırlıklarımız, kazandığımız tecrübelerimiz 2021 için çok kıymetli. Gelecek yıl için rezervasyonlar da yavaş yavaş başladı." diye konuştu.

Antalya, Turizm, turist, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika


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