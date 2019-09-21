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Antalya sonbaharda deniz keyfi

42 dakika önce

Sonbaharda deniz keyfiYurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken Antalya yazdan kalma günler yaşıyor.

Sonbaharda deniz keyfi

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken Antalya yazdan kalma günler yaşıyor.

Türkiye genelinde sonbahar etkisini gösterirken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da hava sıcaklığı 32 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 60'ları gösterdiği kent sakinleri ve yabancı tatilciler güneşli havanın tadını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Sahil bandının yoğunluğu yazdan kalma günleri aratmadı.

Bazı tatilciler denize girerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya sonbaharda deniz keyfi

Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:04 Kaynak: DHA
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