Antalya Sorgun Ormanı'nda Turizm Tesisi İçin Ağaç Kesimi
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı Titreyengöl mevkisinde turizm tesisi ve aquapark yapılması amacıyla ağaç kesimine başlandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Sorgun
Ormanı Titreyengöl mevkisinde turizm tesisi ve aquapark yapılması amacıyla ağaç kesimine başlandı. Firma yetkilisi Şakir Kartal
, Projemizde bazı ağaçlar yapıların üzerinde kalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu ağaçlar kestiriliyor dedi.
Manavgat'ın Sorgun Ormanı Titreyengöl turizm merkezinde geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir firmaya aquapark ve yeme içme yerlerinin yapılması için 20 bin 285 metrekarelik alan turizm yatırımı olarak tahsis edildi. Firma tahsisi yapılan alanın etrafını dün saç levhalarla kapatarak çalışmaya başladı. Bakanlık tarafından onaylanan projenin yüzde 10'luk bölümüne denk gelen çam ağaçları ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kestirilmeye başladı.
Firma yetkilisi Şakir Kartal, alanın tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını ve projelerinin onaylandığını belirterek, Projemiz bakanlık tarafından onaylandı. Projemizde bazı ağaçlar yapıların üzerinde kalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu ağaçlar kestiriliyor. Biz de bu konudan dolayı çok üzgünüz ama kaç tane ağaç kesilecekse onun 3 katı kadar ağaç dikimini başka yere yaptık. Ayrıca belirli bir süre bu diktiğimiz ağaçların bakım ücretini de ödedik dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:11 Kaynak: DHA
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