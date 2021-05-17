ANTALYA ŞORTLA ÇÖP DÖKMEYE GİTTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ELİF BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM - Son Dakika

ANTALYA ŞORTLA ÇÖP DÖKMEYE GİTTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ELİF BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

17.05.2021 15:19

ANTALYA'da sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden Elif Ülkü Eroğlu'na (18), O.. musun, niye böyle giyiniyorsun diye hakaret edip, saçından sürükleyerek döven M.T. (20), adli kontrolle serbest kaldı.

ANTALYA'da sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden Elif Ülkü Eroğlu'na (18), O.. musun, niye böyle giyiniyorsun diye hakaret edip, saçından sürükleyerek döven M.T. (20), adli kontrolle serbest kaldı. Olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Eroğlu, Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek dedi.

Olay, 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada 4'üncü katta oturan komşusu M.T. ile karşılaştı. M.T. genç kadına, iddiaya göre, O.. musun, niye böyle giyiniyorsun diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye Sana mı soracağım diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı. M.T.?nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı. Eroğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

ARKADAŞININ EVİNDE KALIYOR

Şu an bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Elif Ülkü Eroğlu, hala olayın şokunu atlatamadığını ve evine gidemediğini aktardı. Olay anının anlatan Eroğlu, Ailemle birlikte sahur yaptık. Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Sahur sonrası üzerimde şortumla çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteynere gittim. Dönüşte, aynı binada oturduğum M.T. önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun' deyince 'O.. musun, niye böyle giyiniyorsun. Bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçımdan tuttu, dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçımdan sürükledi. Ben de canım yandığı için ayağımda bulunan terlikle arabasına tekme attım. Daha sonra ailem gelince, kavga son buldu. Polis merkezine gidip, şikayetçi olduk. 'Darp' ve 'hakaret' suçundan ifadesi alındı. Daha sonra duyduğum kadarıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış diye konuştu.

Olayın peşini bırakmayacağını ifade eden Elif Ülkü Eroğlu, Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek dedi.

ANTALYA ŞORTLA ÇÖP DÖKMEYE GİTTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ELİF BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
ANTALYA ŞORTLA ÇÖP DÖKMEYE GİTTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ELİF BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
ANTALYA ŞORTLA ÇÖP DÖKMEYE GİTTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ELİF BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
ANTALYA ŞORTLA ÇÖP DÖKMEYE GİTTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ELİF BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Üniversite, Hakaret, Kepez, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA ŞORTLA ÇÖP DÖKMEYE GİTTİĞİ İÇİN DÖVÜLEN ELİF BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM - Son Dakika


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