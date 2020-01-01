Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandıANTALYA'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan A.Ç. gözaltına alındı.

Sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı

ANTALYA'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan A.Ç. gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sahte içkinin nasıl imal edileceğini anlatan A.Ç.'yi takibe aldı. Şüphelinin Muratpaşa ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine baskın yaptı. Gözaltına alınan A.Ç'nin evinde sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
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