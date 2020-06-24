ANTALYA SOSYAL MESAFEYE 'AKILLI' ÇÖZÜM - Son Dakika

ANTALYA SOSYAL MESAFEYE 'AKILLI' ÇÖZÜM

Antalya'da bir firma tarafından 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretildi.

Antalya'da bir firma tarafından 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretildi. Cihaz durduğu yere ayarlanabilen mesafeden fazla yaklaşan olduğunda sesli ve ışıklı alarm vermeye başlıyor.

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Normalleşme süreciyle birlikte, pandemi döneminde de dikkat edilen sosyal mesafe kuralı büyük önem kazandı. Hizmet vermeye başlayan çoğu noktada koronavirüse karşı önlemler alındı. Bununla bilikte 2 metrelik sosyal mesafeye uyulması gerektiğine dair bilgilendirmeler asılırken, kural için şeritler çekilerek tedbirler alındı.

Antalya'da da Keepdu adlı şirket ise 'Akıllı Sosyal Mesafe Koruma Cihazı' üretti. Yaklaşık 3 ay süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen cihaz, üzerindeki sensörler sayesinde ayarlanan mesafeyi aşan olduğunda sesli ve ışıklı alarm vermeye başlıyor. Özellik banka ve otellerdeki bankolarda kullanılan cihaz sayesinde çalışan personel olası bulaş riskinden korunuyor.

Cihazı üreten şirketin yöneticisi Selim Çivrili, "Ürettiğimiz cihazımızın amacı firmalarda çalışan personeli korumak. Cihazımın Ar-Ge süreci yaklaşık 3 ay sürdü. Mesafesi ayarlanabiliyor, önünde sensörleri var. Mesafe bu sayede ölçülüyor. Ayarlanan mesafe aşıldıkça sensörler tanımlıyor ve ses artıyor. Her yere kurulabiliyor. Özellikle hastaneler, havalimanları, oteller, bankalar gibi insan yoğunluğu olan yerlerde daha çok kullanılabilir" dedi.

Cihazın istenilen boyutta üretilebileceğini söyleyen Çivrili, "Dünya geneli için patent müracaatlarımızı yaptık. Kendi internet sitemiz ve e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulacak. Fiyatı ise 500 lira olacak. Önceliğimiz Türkiye içi satış. Yurtdışından da bizimle çalışmak isteyen, ürünü satın almak isteyenler bize ulaşabilir. Şu anda ağırlıkla banka ve otellere satışımız oluyor" diye konuştu.

Alışveriş yaptığı mağazanın kasasında cihazla karşılaşan Emre Zemzem,"İlk defa böyle bir cihazla karşılaştım. Sosyal mesafeyi unuttuğumuz bu günlerde gerçekten çok hoşuma gitti. Mesafeyi korumama yardımcı oldu. Bütün mağazalarda bu cihazı görsek iyi olabilir. Bariyerle kapatılınca kötü bir görüntü oluşuyordu. Bu cihazla o kötü görüntünün önüne geçilmiş" dedi.

Hastanade ilk defa gördüğü cihazın sosyal mesafeyi korumak için daha iyi olduğunu söyleyen Gamze Çetin, "Bu cihazı ilk defa görüyorum. Hastaneye girdim ve danışmaya bir şey soracaktım. Cihaz bir anda ötüp sosyal mesafe uyarısı verdi. Daha önce gördüğümüz bariyerler vardı. Ancak şu an bu sosyal mesafe cihazıyla daha sağlıklı olmuş. Yaklaştığımızda uyarı veriyor bizde bu şekilde mesafemizi koruyabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:49 Kaynak: DHA

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