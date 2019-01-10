Antalya, Spor Turizminde Altın Çağını Yaşıyor

Spor turizminde hareketli bir dönem yaşayan turizmin başkenti Antalya, ocak-nisan aylarını kapsayan kamp döneminde yüzde 90'ı yabancı yaklaşık 3 bin takıma ev sahipliği yapacak.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Spor turizminde hareketli bir dönem yaşayan turizmin başkenti Antalya, ocak-nisan aylarını kapsayan kamp döneminde yüzde 90'ı yabancı yaklaşık 3 bin takıma ev sahipliği yapacak.



Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 2018'de tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 bin yabancı turist ağırlayan Antalya, spor turizminde de altın çağını yaşıyor.



Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 170'in üzerinde futbol sahasına sahip Antalya'da bu ay yerli ve yabancı futbol takımlarının kampa girmeye başladığını söyledi.



Antalya'nın, Spor Toto Süper Lig ile alt liglerden ve yabancı futbol takımlarıyla farklı spor branşlarından yaklaşık 3 bin takımı ağırlayacağını aktaran Yaşacan, "Geçen yıl bin 500 takım vardı, bu yıl 2 bini geçtik, rezervasyonlarla 3 bine yaklaşacağız. Keyifli bir sezon yaşıyoruz, sahalarımızda yer kalmadı, gelmek isteyen takımlar var ama onlara 'yer yok' diyoruz." dedi.



Sadece futbol değil, tenis, yüzme ve özellikle golf branşlarından da takımların kentte kampa girdiğini belirten Yaşacan, Antalya'da 7 olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, golf sahaları bulunduğunu ve bu alanlarda uluslararası turnuvalar düzenlendiğini kaydetti.



"Rakiplerimizin bizi yakalaması çok zor"



Antalya'da kamp yapan takımların yüzde 90'ını yabancıların oluşturduğunu söyleyen Yaşacan, "İyi takımlar geliyor. Rusya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Romanya, Çekya, Macaristan, Slovenya'dan takımlar burada. Ermeniler bile geliyor, bütün ligi burada; Ermenistan ligini burada oynatabilirsin. Almanya'nın büyük takımları gelemedi, ama gelecek yıl için rezervasyon yaptırdılar." diye konuştu.



Antalya'nın kamp için ideal bir kent olduğuna işaret eden Yaşacan, "Buradaki imkanlar hiçbir yerde yok. Bölgemiz onlar için çok önemli. Ülkede sıkıntı yoksa takımların ilk tercihi Antalya oluyor. Kıbrıs Rum kesimi, İspanya, Portekiz, Dubai, Katar gibi rakiplerimizin bizi yakalaması çok zor." ifadelerini kullandı.



Antalya'da "ölü" sezon kalmıyor



Yaşacan, spor turizmi ile Antalya'da sezonun 12 aya yayıldığını belirtti. Önceden kış sezonunda otellerin kapandığını ifade eden Yaşacan, "Spor turizmi ile oteller 12 ay açık kalıyor, çalışanlar parasını alıyor, domatesçisi domatesini satıyor. Spor turizmi sayesinde 'ölü' sezon kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Takımların Türkiye'nin tanıtımını da en iyi şekilde yaptığını ifade eden Yaşacan, ülkeye gelen sporcuların, sosyal medya aracılığıyla binlerce kişiye ulaşarak, buradaki izlenimlerini paylaştığını kaydetti.



Spor turizmi ile Türkiye'nin yurt dışı algısına da pozitif katkı sağlandığını vurgulayan Yaşacan, "Buraya gelen takımlar Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir ülke olduğunu görüyorlar ve gelecek sezonlar için de rezervasyon yapıyorlar." diye konuştu.



Kamp yapan futbol takımları arasında turnuvalar yapılmasını öneren Yaşacan, turnuvalar sayesinde daha fazla takımın kente çekilebileceğini sözlerine ekledi.

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