Antalya, spor ve kongre turizmiyle de öne çıkıyor

Yılın 10 ayında 15 milyona yakın turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor ve kongre turizmiyle de adından söz ettiriyor.

Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olan kent, deniz, kum, güneş ve sahillerinin yanı sıra tarihi, doğası, kültürel değerleri, spor tesisleri, sağlık merkezleri ve kongre alanlarıyla da 193 ülkeden turist çekiyor.

Kasım ayında bile deniz keyfinin yaşandığı kent, bu dönem golfçüleri ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından golf tutkunlarını Türkiye'ye çeken Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki 12 golf sahası, aylar öncesinden talep alıyor.

Bu yıl 25 ülkeden 75 sporcunun mücadele ettiği Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası da kentte golfün gelişmesine katkı sağlıyor.

Antalya, 170'in üzerinde de futbol sahasına sahip. Yerli ve yabancı futbol takımlarının hazırlık çalışmalarına ev sahipliği yapan kent, 2018 yılında bin 500 takımı ağırladı. Bu yıl ise 2 binden fazla spor kulübünün, kenti tercih etmesi bekleniyor.

"Yeni yatırımlar sezonu uzatıyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Antalya'da turizm sezonunun uzamaya başladığını belirtti.

Kentteki otellerin yarısından fazlasının açık olduğunu, büyük bir bölümünün de sağlık, kongre, spor turizmine hizmet verdiğini aktaran Atmaca, Antalya'nın deniz, kum ve güneş turizminin dışında bu alanlarda da tercih edilen marka bir kent olduğunu ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda golfçüyü ağırladıklarını anlatan Atmaca, kısa süre içinde de kentte futbol kamplarının başlayacağını kaydetti.

Geçen yıl Antalya'da 2 bin civarında takımın kamp yaptığını vurgulayan Atmaca, "Bu yıl futbolda yaklaşık yüzde 20'lik bir artışla, 2 bin 500 civarında takımın kentimizde kamp yapmasını bekliyoruz." dedi.

Antalya'daki bir otelin 40'a yakın tenis kortu ve bir kaç tane futbol sahası yaptığını anlatan Atmaca, Belek Turizm Bölgesi'ne de büyük bir kongre merkezi açıldığını anımsattı. Tüm bu yatırımların bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Atmaca, kongre turizminde de en ideal kentlerden biri olan Antalya'nın birçok otelinde bugün yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı kongrelerin yapıldığını kaydetti.

Kendin her alanda adından söz ettirdiğini belirten Atmaca, "Antalya çok farklı alanda çeşitliliği içinde barındıran bir turizm kenti." diye konuştu.