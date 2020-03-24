ANTALYA Spotçuda korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Spotçuda korkutan yangın - Son Dakika

ANTALYA Spotçuda korkutan yangın

6 saat önce

Spotçuda korkutan yangınAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir spotçuda yangın çıktı.

Spotçuda korkutan yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir spotçuda yangın çıktı. Spotçu içerisinde yer alan çok sayıda cansız manken ve plastik raf, yangında kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinlerinden biri evinin balkonundan hortumla yangına müdahale etti.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 128 sokak üzerinde yer alan bir spotçuda saat 14.00 sıralarında başlayan yangını görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşyeri içerisinde bulunan cansız manken, plastik raflar ve diğer ürünler kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangını gören çevre sakinlerinden biri evinin balkonundan hortumla yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Yangını gören bir vatandaş, işyerinin yanında bulunan apartmanın bitişiğinden başlayan yangının, sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini dile getirdi.

ANTALYA Spotçuda korkutan yangın

Muratpaşa, Antalya, Manken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:32 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu         
07:52
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 21:47:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Spotçuda korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]