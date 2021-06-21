Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Corendan Airlines arasında görüşmelerin devam ettiği 5 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında, Antalya Stadyumu'nun yeni adının Corendon Airlines Park olması planlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kulübe gelir sağlayacak sponsorluk anlaşmalarına hız verdi. İsim sponsorluğunda Fraport TAV ile sözleşmesini 2 yıl uzatan kırmızı beyazlı kulüp, stat ismi sponsorluğundaki görüşmelerde sona yaklaştı. Fraport TAV Antalyaspor, Türk havayolu firması Corendon Airlines ile görüşmelerin devam ettiği sponsorluk anlaşması kapsamında, stat ismini de kapsayan 5 yıllık sözleşme imzalayarak kulübe reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.