- Antalya Stadyumundan İstiklal Marşı yankılandı

ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla, Antalya Stadyumunda saat 19.19'da ses sistemlerinden İstiklal Marşı yayını yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu. Antalyaspor Stadyumu'nda ise saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sistemlerinden İstiklal Marşı yayını yükseldi. Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de stadyumun ortasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Antrenörler İstiklal Marşı öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, saatler 19.19'u gösterdiğinde ses sisteminden gelen İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'ının ses sisteminden 10. Yıl Marşı çalındı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında antrenörler maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Korona virüs nedeniyle stada az sayıda antrenör alındı.