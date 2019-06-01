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ANTALYA Su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan inek kurtarıldı

1 saat önce

Su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan inek kurtarıldıAntalya'nın Kemer ilçesinde su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan ve 10 gündür bu şekilde bekleyen inek, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu iş makinesiyle kurtarıldı.

Su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan inek kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan ve 10 gündür bu şekilde bekleyen inek, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu iş makinesiyle kurtarıldı.
Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki Karadağ bölgesinde kış aylarında büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımını yapan Durmuş Cömert, yaz dolayısıyla yaylaya çıkarmak için hayvanlarıyla yola çıktı. Köpek Solutan mevkiine geldiklerinde Cömert'in ineklerinden biri su içmek için Tekirova Deresi'ne indi. Su içtikten sonra inek olduğu yere yığılarak kaldı. Hayvanı hareket ettiremeyen Durmuş Cömert, veteriner hekim çağırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yattığı yerden kalkmayan inek, yaklaşık 10 gün dere yatağında kaldı. Yoldan geçen turistler de ineğin bolca fotoğraflarını çekti.
Durmuş Cömert, daha sonra hayvanın kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Kemer Belediyesi ve jandarmaya bağlı ekipler yönlendirildi. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak anayoldan dere yatağına 4 saat süren çalışmayla yol açtı. Yolun açılmasıyla birlikte iş makinesi, dere yatağına indi. Dere yatağında duran inek, halatla bağlanarak kaldırıldı ve traktöre bindirildi. Durmuş Cömert daha sonra hayvanı yaylaya götürdü. İneğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Durmuş Cömert, çalışmalara katılan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
ANTALYA Su içmeye indiği dere yatağında çöküp kalan inek kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
Jandarma, Kemer, Güncel
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