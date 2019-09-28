Son Dakika Haberleri: Antalya, su sporlarına ev sahipliği yapacak
Son Dakika Spor Haber

Antalya, su sporlarına ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Antalya'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından serbest dalışta dünya rekortmenlerinin katılacağı Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra paletli yüzmede Federasyon Kupası yarışmaları düzenlenecek.

Antalya, su sporlarına ev sahipliği yapacak, System.String[]

Antalya'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından serbest dalışta dünya rekortmenlerinin katılacağı Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra paletli yüzmede Federasyon Kupası yarışmaları düzenlenecek.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre 1-6 Ekim tarihlerinde 3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası müsabakaları yapılacak.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile TSSF tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'na 5 ülkeden, 3'ü kadın 12 sporcu katılacak.

İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında düzenlenecek organizasyonlarda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Polonya ve Brezilya'dan sporcular mücadele edecek.

Sporcular, sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde yarışacak.

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 7'si kadın 25 sporcu katılacak.

Sporcular sabit ağırlık, paletsiz sabit ağırlık, çift paletli sabit ağırlık ve ip destekli sabit ağırlık kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası

Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası yarışmaları 5-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, 8 spor kulübünden 19 erkek ve 18 kadın sporcu katılacak.

Sporcular, Kaş Leymona Beach Club açıklarında, mono palet ve çift palette bin ve 4 bin metrede, 4x1000 metre karma bayrak yarışında mücadele edecek.

Yarışmalarda büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16-17 yaş) ve gençler B (14-15 yaş) yaş gruplarında palet vurulacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne, Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası'na önemli katkıları için Leymona Beach Club'a ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atatürk ile Bayar'ın birlikte seyahat ettiğine dair ilk videosu yayınladı
Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 15:05:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya, su sporlarına ev sahipliği yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]