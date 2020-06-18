ANTALYA Sualtındaki kirliliği kısa film yaptı, dünyaya izletti - Son Dakika

Sualtındaki kirliliği kısa film yaptı, dünyaya izletti Türkiye Sualtı Federasyonu'nun 2019 yılında düzenlediği 'Altın Palet' adlı yarışma için Antalya'da çektiği kısa filmle yurt dışında 25 festivale kabul edilen sualtı film yapımcısı Alican Abacı, filminin dünyanın dört bir yanında izletilmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Alican Abacı, ABD, Ukrayna, Fas, İspanya, İtalya gibi ülkelerde gösterilen filmin konusunun, sualtındaki kirlilik olduğunu söyledi. Abacı, "Aslında bu bir kısa filmden daha çok sosyal sorumluluk projesi. Denizlerin altındaki kirliliğe dikkat çekmek istedim ve bununla ilgili bir senaryo hazırlayıp çekimlere başladım. Tamamen kendi imkanlarımla gerçekleştirdim" dedi.

Altın Palet'te birinci olduğunu hatırlatan, aynı filmi yurt dışındaki birçok festivale gönderdiğini vurgulayan Abacı, "25 festivalden davet aldım. 13 ülkede filmim gösterildi. İtalya ve İspanya'dan ödülle döndüm. ABD'de ise 9 festivalde yayınlandı. Çevre ve okyanus temalı festivaller benim filmimi göstermeden etkinliklerini tamamlamadı. Çok mutlu oldum" diye konuştu. Gelecekte çevre konulu projelerin filmlerini hazırlamaya devam edeceğini anlatan Abacı, "Görüntülerimle dünyaya ve insanlara dokunmak istiyorum. Sualtında çektiğim filmle bunu başardığıma inanıyorum. Denize yukarıdan baktığımızda mavi görünüyor. Fakat altında insan eliyle oralara giden binlerce ton çöp bulunuyor" dedi.