ANTALYA Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki El Hemed boğuldu - Son Dakika

Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki El Hemed boğuldu
ANTALYA'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli Mohamet El Hemed (5), yaşamını yitirdi.
Olay, dün Serik ilçesi Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Şerif El Hemed serada çalıştığı sırada yanında bulunan oğlu Mohamet El Hemed, kayboldu. El Hemed, bir süre aradığı oğlunu su kanalı içinde buldu. Otomobille hastaneye götürülen Mohamet El Hemed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Minik çocuğun cansız bedeni, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:28 - Kaynak: DHA
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