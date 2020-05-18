ANTALYA-Sümer Ezgü'den '19 Mayıs'a özel marş - Son Dakika

Sümer Ezgü'den '19 Mayıs'a özel marş

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel marş besteledi. Koronavirüs nedeniyle evinde hazırladığı marşı sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle paylaşan Ezgü, 'Gençler vatan size emanet' masajı verdi.

Koronavirüs nedeniyle gününün büyük bölümünü Antalya'daki evinde geçiren Sümer Ezgü, bu süreçte müzik çalışmalarına devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde kutlanmasının kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Ezgü, 19 Mayıs'a özel marş besteledi. Sözü ve müziği kendisine ait olan eseri, sosyal medyadan sevenleriyle paylaşan Ezgü, marşın çok beğenildiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi. Marşın aranjmanında Hakan Kara, kayıt, stüdyo ve baskı aşamasında Ali Kadir Kamacı'nın kendisine destek olduğunu anlatan Ezgü, klipinin Volkan Çakır tarafından hazırlandığına değindi. Koronavirüs nedeniyle herkesin ev ortamında çalışma yaptığını aktaran Ezgü, telefon görüşmeleri ve dijital gönderilerle marşın tamamlandığını belirtti. Ezgü, marşı çok defa seslendirerek koro müzik yapısı oluşturduğundan bahsetti.

Nakaratında 'Gençler vatan size emanet' sözlerinin vurgulandığı marşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı görüntülerinin de yer aldığı klip hazırlandı. 10'uncu ve 50'nci yıl marşlarının bulunduğunu belirten Ezgü, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başlangıcı olması nedeniyle çok anlam taşıyan 19 Mayıs için özel marş bestelemeye karar verdiğini söyledi. 19 Mayıs'ın yaşamındaki yeri ve gençlere neden armağan edilmesini sorguladığını dile getiren Ezgü, Koronavirüs günlerinde içsel olarak sorgulama içerisindeyiz. Ben ailemizi, ülkemizi sorguladım. Bugünlere he koşullarda geldik. 23 Nisan'ı kutladık. 'Atam gel' söylemine katılmıyorum. Neden gelsin yapılması gerekeni yapmış. Cumhuriyeti kurup, ülkenin bilim, teknik gelişiminde gençlere görev verdiğini düşünüyorum. 19 Mayıs içi bestelediği marşı gençler için söyleyeyim diye düşündüm. Ailemle, yakınlarıma dinlettim. Sözlerinin içeriği, 19 Mayıs'ın önemini istiklal mücadelesinin günlerini 'Gençler artık vatan senindir', 'Gençler vatan size emanet' gibi içerikle besteyi yapmak istedim. Sosyal medyada yayınladık. Artık benden çıktı. Marş sizindir diye konuştu.