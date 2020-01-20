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Antalya Süper Amatör Lig

6 saat önce

Antalya Süper Amatör Lig'de Korkuteli Belediyespor konuk ettiği Lara Futbol Eğitim Merkezi'ni 3-2 yendi.

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Antalya Süper Amatör Lig'de Korkuteli Belediyespor konuk ettiği Lara Futbol Eğitim Merkezi'ni 3-2 yendi.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada, lider Korkuteli Belediyespor dokuzuncu sıradaki Lara Futbol Eğitim Merkezi ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi takım Korkuteli Belediyespor 36. dakikada Mustafa Soytaş, 57. dakikada Volkan Bucaklı ve 85. dakikada Ertuğrul Keleş'in golleri ile 3-2 yenmeyi başardı.

Konuk takımın gollerini ise 1. ve 90. dakikada Ömer Susuz attı.

Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak birinci sıradaki yerini korurken, Lara Futbol Eğitim Merkezi ise 18 puanla 9. sırada kaldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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