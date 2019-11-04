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Antalya Süper Amatör Ligi

7 saat önce

Antalya Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor'u 2-0 yendi.

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Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Antalya Süper Amatör Lig karşılaşmasında, liderlik yarışı veren Korkuteli Belediyespor ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi takım 14. dakikada Tayyar Karadağ ve 90. dakikada Mete Can Takı'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 17 puanla haftayı lider tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ise 15 puanda kaldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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