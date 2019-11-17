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Antalya Süper Amatör Ligi

6 saat önce

Antalya Süper Amatör Lig karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor, Türklerspor'u 5-0 mağlup etti.

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Antalya Süper Amatör Lig karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor, Türklerspor'u 5-0 mağlup etti.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı, Korkuteli Belediyespor 7. dakikada Volkan Bucaklı, 42.dakikada Tayyar Karadağ, 56 ve 61. dakikalarda Enver Ekinci ve 83. dakikada Volkan Bucaklı'nın golleri ile 5-0 kazandı.

Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 23 puanla haftayı lider tamamlarken en yakın takipçisi Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ile puan farkını 5'e çıkardı.

Korkuteli Belediyespor, Korkuteli, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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