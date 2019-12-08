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Antalya Süper Amatör Ligi

6 saat önce

Antalya Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, konuk ettiği Muratpaşa Belediyespor'u 5-2 yendi.

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Antalya Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, konuk ettiği Muratpaşa Belediyespor'u 5-2 yendi.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Antalya Süper Amatör Lig karşılaşmasında, ikinci sıradaki Korkuteli Belediyespor beşinci sıradaki Muratpaşa Belediyespor ile karşı karşıya geldi.


Mücadeleyi ev sahibi takım 3.dakikada Mustafa Soytaş, 13. dakikada Emre İnal, 44.ve 62.dakikada Enver Ekinci, 54.dakikada Tayyar Karadağ'ın attığı gollerle 5-2 kazandı.

Konuk takımın iki golünü ise 18.ve 31. Dakikada Süleyman Zıngal attı.

Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 26 puanla haftayı lider tamamladı. Muratpaşa Belediyespor ise 20 puan ile beşinci sıradaki yerini korudu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:18 Kaynak: AA
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