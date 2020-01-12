Antalya Süper Amatör Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya Süper Amatör Ligi - Son Dakika Spor

Antalya Süper Amatör Ligi

22 dakika önce

Antalya Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, deplasmanda Finike Belediyespor'u 4-1 yendi.

Antalya Süper Amatör Ligi, System.String[]

Antalya Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, deplasmanda Finike Belediyespor'u 4-1 yendi.

Finike 100. Yıl Stadyumu'nda oynanan Antalya Süper Amatör Lig ikinci yarı ilk karşılaşmasında, birinci sıradaki Korkuteli Belediyespor yedinci sıradaki Finike Belediyespor ile karşı karşıya geldi.


Mücadeleyi konuk takım Korkuteli Belediyespor 18 ve 24'üncü dakikada Metecan Takı, 42 ve 76'ncı dakikada Enver Ekinci'nin golleri ile 4-1 kazandı. Ev sahibi takım Finike Belediyespor'un tek golünü ise 38'inci dakikada Recep Çabuk attı.

Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 32 puanla ikinci yarıya lider başladı. Finike Belediyespor ise 20 puanda kaldı.

Korkuteli Belediyespor, Antalya, Finike, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bir dönem sona eriyor! Oteller artık kimlik fotokopisi almayacak
Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu

Son Dakika Haberleri
21:28 Ali Koç: "Kimseyi satmazsak, ancak kiralama yapabiliyoruz" - Son Dakika Spor
21:28 Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika Spor
21:26 Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor
21:26 ITF Club Megasaray Cup series - Son Dakika Spor
21:21 Ali Koç: Sempatik olmak, tribünlere şirin görünmek bir başkanlık yöntemi ama fazla uzun sürmez - Son Dakika Spor
20:57 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti - Son Dakika Spor
18:08 Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 21:32:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Süper Amatör Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]