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Antalya Süper Amatör Ligi

6 saat önce

Antalya Süper Amatör Lig'de, Korkuteli Belediyespor, konuk ettiği Mahmutlarspor'u 4-2 yendi.

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Antalya Süper Amatör Lig'de, Korkuteli Belediyespor, konuk ettiği Mahmutlarspor'u 4-2 yendi.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, lider Korkuteli Belediyespor ile düşme potasındaki Mahmutlarspor karşı karşıya geldi.


Mücadeleyi ev sahibi takım, 13. dakikada Erkan Sütçü,14. ve 32. dakikada Enver Ekinci ile 85. dakikada da Tayyar Karadağ'ın attığı gollerle 4-2 kazandı. Konuk takımın golleri ise 25. dakikada Ozan Mert Yılmazoğlu ve 66. dakikada Mehmet Önder'den geldi.

Korkuteli Belediyespor, bu galibiyetle 41 puanla liderliğini sürdürürken, 10 puandaki Mahmutlarspor düşme potasında kaldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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