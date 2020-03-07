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Antalya Süper Amatör Ligi

7 saat önce

Antalya Süper Amatör Ligi'nde deplasmanda Türkler Belediyespor ile karşılaşan Korkuteli Belediyespor, maçtan 6-0 galip ayrıldı.

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Antalya Süper Amatör Ligi'nde deplasmanda Türkler Belediyespor ile karşılaşan Korkuteli Belediyespor, maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Konaklı İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, 10'uncu sıradaki Türkler Belediyespor ile ilk sırada yer alan Korkuteli Belediyespor karşı karşıya geldi.

Korkuteli Belediyespor, 5. dakikada Mehmet Doyuran'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtikten sonra 43.dakikada Tayyar Karadağ, 55.dakikada Mustafa Soytaş, 62.dakikada Okan Çakır, 85 ve 89.dakikada ise Enver Ekinci'nin attığı gollerle maçın galibi oldu.

Sarı-yeşilli takım, bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve liderliğini korudu. Türkler Belediyespor ise 19 puanla onuncu sırada kaldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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