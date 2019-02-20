Son Dakika Haberleri: Antalya Süper Ay, Antalya'da İlgiyle İzlendi

Antalya Süper Ay, Antalya'da İlgiyle İzlendi

11 dakika önce

Süper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendiAYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.

Süper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendi

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.

Ay, dün gece dünyaya en parlak yüzünü gösterdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Süper Ay, saat 18.15'ten itibaren görülmeye başlandı. Süper Ay, saat 08.30'a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart'ta izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:09 Kaynak: DHA

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