Son Dakika Haberleri: Antalya süper lig'in müzisyen futbolcusu fabrice n'sakala
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Antalya süper lig'in müzisyen futbolcusu fabrice n'sakala

44 dakika önce

Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'SakalaSüper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala (29) futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor.

Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'Sakala

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala (29) futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. Türk müziklerini ve Tarkan'ı çok beğendiğini söyleyen N'Sakala, Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Toparlanmama yardımcı oluyor dedi.

Aytemiz Alanyaspor'a 2016- 17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala (29) renkli kişiliğiyle biliniyor. Kongo Milli Takımı'nda da forma giyen N'Sakala, futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. N'Sakala, maç öncesinde konsantre olmak için evinde oluşturduğu küçük stüdyoda klasik gitar ve org çalarak rahatlıyor. Beste de yapmaya çalışan N'Sakala evinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açtı. Alanya'da bulunan evinde kedisiyle beraber yaşayan N'Sakala'nın en büyük keyfi, kedisi ve gitarıyla vakit geçirmek. Türk müzikleri de dinleyen N'Sakala'nın en sevdiği Türk sanatçı ise 'Megastar' olarak bilinen Tarkan. Yeni enstrümanlar da çalmaya çalışan N'Sakala Türkçe müzik çalmayı ve öğrenmeyi planlıyor.

'TOPARLANMAMA YARDIMCI OLUYOR'

Futbolculuğun stresli bir iş olduğunu belirten Fabrice N'Sakala, Biz futbolcular aslında gerek fiziksel olarak, gerekse mental olarak baskı altında oluyoruz. Özellikle maçlardan sonra biraz bulunduğumuz ortamdan ayrılmamız lazım. Kendimizi biraz izole etmemiz lazım. Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Bir iki enstrüman çalıyorum, şarkı söylüyorum. Gerçekten stresi üzerimden atmama yardımcı oluyor. Toparlanmama yardımcı oluyor diyebilirim dedi.

FAVORİ ŞARKICISI TARKAN

Türk müziklerini beğendiğini anlatan N'Sakala, Türkçe müzik dinliyorum fakat daha çalamıyorum. Alanya'da gittiğimiz canlı müzik yapan birkaç mekan var. Hatta oradaki bir arkadaşımız beni sahneye davet etti ve beraber çalmayı teklif etti. Orada beraber çaldık. Gerçekten iyi bir şekilde bildiğim ve beğendiğim Tarkan var. Çünkü uzun yıllar Fransa'da oynadım. Orada yoğun bir Türk nüfusu var. Orada Tarkan etkin bir sanatçıydı. Fransa'da dinleyebildim. Buraya gelince de daha iyi dinleyip tanıma fırsatı buldum. Tarkan'ın müziğini beğeniyorum diye konuştu.

Antalya süper lig'in müzisyen futbolcusu fabrice n'sakala

Aytemiz Alanyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:46 Kaynak: DHA
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