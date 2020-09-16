ANTALYA Süper lüks yatla Kaş'ta tura çıktılar - Son Dakika

Süper lüks yatla Kaş'ta tura çıktılar

ANTALYA'nın Kaş ilçesine özel bir firmaya ait 'Planet Nine' adlı süper lüks yatla gelen özel tatilciler, Kekova koylarında gezintiye çıktı.

Özel bir firmaya ait 240 feet'lik 'Planet Nine' adlı süper lüks yatta bulunan özel tatilciler Kaş'a geldi. İçindeki müşterileriyle beraber Kaş ve Kekova'nın cennet koylarını dolaşmaya başlayan yatın haftalık charter fiyatının 800 bin dolardan başladığı belirtildi. 12 kişilik müşteri, 20 kişilik mürettebat kapasitesi bulunan yat geniş yaşam alanları ve lüks unsurları ile öne çıkıyor. Özel VIP güvertesi bulunan yatta helikopter pisti ve MD 0902 tip helikopter için hangar bulunuyor. Üzerinde acil durumlar için helikopter bekletilen yatta ses ve görüntü sistemleri, sinema salonu, buhar odası, sauna, beach club, sıcak banyolu güneş güvertesi, tüm katlara ulaşabilen asansör sistemi de bulunuyor.

Süper yat Planet Nine, Muğla tarafından Kaş'a geldi. Kaş önlerinden geçerek Kekova koylarına geçen yattaki özel müşterilerin kim olduğu ve bölgede kaç gün kalacağı öğrenilemedi. Planet Nine adlı süper yat, dünyanın ilk 20 süper yatından biri olarak gösteriliyor.