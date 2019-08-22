Son Dakika Haberleri: ANTALYA Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada

30 dakika önce

Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada (2)GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTIKumluca'da Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralandığı o anlara şahit olanlar yaşananları anlattı.

Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada (2)

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Kumluca'da Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralandığı o anlara şahit olanlar yaşananları anlattı. Erkek çocuğunun düştüğü sırada kuyumcu dükkanının önünde cep telefonuyla uğraşan Ramazan Gebeş, Dün akşamüzeri burada duruyordum. 'Pat' diye bir ses geldi. Bir baktım, çocuk düşmüş. Hemen koştum yanına. Herkes koştu zaten. 112'yi aradık. Onlar da geldi, komşular da geldi, yardımcı oldular. Bebek kafayı yere vurunca ağzı kanla doldu. Bazı ağabeylerimiz ağzına parmağını sokarak, içindeki kanı boşalttı. Bu şekilde hayatta tutmaya çalıştılar. Sonra hastaneye kaldırıldı dedi.

'BİR GÜRÜLTÜ GELDİ'

Aynı kuyumcuda çalışan Özgür Yavuz ise o anları şöyle anlattı

Dün saat 19.30 sıralarında dükkandaydım. Bir gürültü geldi. Baktığımda bir çocuğun yerde yattığını gördüm. Direkt 112'yi aradım. Ardından ilk müdahaleyi yaptık. Herkesin bu konuda dikkatli olmasını istiyorum.

Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti
Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2) Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:34:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]