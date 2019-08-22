ANTALYA Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada

Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada (2)

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Kumluca'da Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralandığı o anlara şahit olanlar yaşananları anlattı. Erkek çocuğunun düştüğü sırada kuyumcu dükkanının önünde cep telefonuyla uğraşan Ramazan Gebeş, Dün akşamüzeri burada duruyordum. 'Pat' diye bir ses geldi. Bir baktım, çocuk düşmüş. Hemen koştum yanına. Herkes koştu zaten. 112'yi aradık. Onlar da geldi, komşular da geldi, yardımcı oldular. Bebek kafayı yere vurunca ağzı kanla doldu. Bazı ağabeylerimiz ağzına parmağını sokarak, içindeki kanı boşalttı. Bu şekilde hayatta tutmaya çalıştılar. Sonra hastaneye kaldırıldı dedi.

'BİR GÜRÜLTÜ GELDİ'

Aynı kuyumcuda çalışan Özgür Yavuz ise o anları şöyle anlattı

Dün saat 19.30 sıralarında dükkandaydım. Bir gürültü geldi. Baktığımda bir çocuğun yerde yattığını gördüm. Direkt 112'yi aradım. Ardından ilk müdahaleyi yaptık. Herkesin bu konuda dikkatli olmasını istiyorum.