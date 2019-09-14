Antalya suriyelileri 'sigortasız çalıştırmak'tan 65 bin lira ceza kesildi

Suriyelileri 'sigortasız çalıştırmak'tan 65 bin lira ceza kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli ailenin düşüp yaralanan kızları, jandarmaya verdiği ifadede, kendilerine evini verdiğini iddia eden çiftçi Hilmi Yüksel'in (41) yanında çalıştıklarını söyledi. Soruşturma kapsamında olay Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ve Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) bildirilince Hilmi Yüksel, toplam 64 bin 104 TL'lik cezayla karşı karşıya kaldı.

Gazipaşa'ya bağlı Muzkent Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Hilmi Yüksel, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileyi, yaklaşık bir yıl önce evinin yanında bulunan, kendisine ait tek katlı eve yerleştirdi. Yüksel'e seracılık işlerinde yardım ettiği belirtilen Suriyeli ailenin 20'li yaşlarındaki kızı, 12 Aralık 2018'de evin yakınlarında düşerek yaralandı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen genç, jandarmaya verdiği ifadede, ailesiyle Hilmi Yüksel'in yanında çalıştığını söyledi. Hilmi Yüksel de jandarmadaki ilk ifadesinde mağdur olmamaları için evine aldığı ailenin, kendilerine bazı işlerde yardım ettiğini ifade etti.

TOPLAM 64 BİN LİRA CEZA

Yapılan incelemelerin ardından, durum SGK ve İŞKUR'a bildirildi. Suriyeli gencin ifadesi ve jandarmanın tutanaklarından yola çıkan SGK'nın incelemesi sonunda, Nisan 2019'da Hilmi Yüksel'e sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 28 bin 454 TL idari para cezası uygulandı. Yüksel, bir ay sonra İŞKUR'dan gelen cezayla ikinci bir cezanın şokunu yaşadı. Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle Suriyeli ailenin 18 yaşını doldurmuş 5 bireyinin her biri için 7 bin 130 lira olmak üzere 35 bin 650 TL'lik yeni bir ceza daha uygulanan Hilmi Yüksel, toplamda 64 bin 104 TL'lik cezayla karşı karşıya kaldı.

Hilmi Yüksel iki cezaya da itiraz ederken, yasal sürecin devam ettiği belirtildi. Suriyeli aile ise Hilmi Yüksel'in evinden ayrılıp, aynı mahallede başka bir yere yerleşti.

'BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN'

Suriyeli aileyi işçi olarak çalıştırmadığını söyleyen Hilmi Yüksel, Bir yıl önce Suriyeli aileye ev vermiştim. Bazen aileme yardım ettikleri de olmuştu. Bizim eve gelirken düşmüşler. Hastaneye gidiyorlar. Hastanede benim yanımda çalıştıklarını söylemişler. Bunun için de SGK'dan, İŞKUR'dan 65 bin lira ceza geldi. Bu cezayı ödeme şansım yok. Bu konuda yetkililerin yardım etmesini istiyorum. Akşam rahat uyumak istiyorum. Bu sıkıntıdan dolayı ailemle huzursuz oluyorum. Rahat uyuyamıyorum. Onlardan ev kirası almıyoruz. Yardımcı olmak için evimizi verdik. Onlar da 'Jandarma bizi göndermesin' diye benim yanımda sigortasız çalıştıklarını beyan etmişler. Bana da sigortasız çalıştırmadan ceza geldi. Bu cezayı ödeme şansım yok. Ben yandım, başka çiftçi arkadaşların yanmasını istemiyorum diye konuştu.