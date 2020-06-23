ANTALYA Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası - Son Dakika

ANTALYA Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası

Susesi'ne Güvenli Turizm SertifikasıANTALYA'nın Serik ilçesinde bulunan Susesi Luxury Resort Otel, 'Sağlıklı Turizm Belgesi' sertifikasını aldı.

Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bulunan Susesi Luxury Resort Otel, 'Sağlıklı Turizm Belgesi' sertifikasını aldı.

Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı çerçevesinde hazırlanan 'Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi sürecinde uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri' kapsamında istenen koşulları yerine getiren Belek turizm merkezinde faaliyet gösteren Susesi Luxury Resort Otel, Güvenli Turizm Sertifikası almaya kazandı.

Otelin Kalite Müdürü Gülden Sevinç Duman, otel olarak genelgeler kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, öncelikle otele gelen misafirlerin ateşlerinin ölçüldüğünü anlattı. Ateşi yüksek çıkan misafirler için ilgili sağlık kuruluşlarına haber verildiğini aktaran Duman, "Otel içerisinde herhangi bir vaka tespit edilmesi halinde oluşturulan izolasyon odalarına alınacak. İzolasyonda bulunan misafirlere temizlik ve teknik hizmeti verecek ayrı personel görevlendirdik. Yiyecek ve içecek alanlarında servis kendi personelimiz tarafından yapılacak. Büfe ile ilgili misafirlerin temasları olmayacak. Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda servisimizi vereceğiz. Ortak alanlarda bulunan çay ve kahve makinelerine misafirler temas etmeyecek. Otel içerisindeki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler yaptık. Mini kulüp ve SPA'ya rezervasyon usulü misafir kabul edeceğiz. Aralarda 30'ar dakikalık boş zaman bırakıp buralarda dezenfektan çalışmaları yapacağız" dedi.

Otelin Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı da 1 Temmuz itibariyle otele misafir almaya başlayacaklarını söyledi. Bayrakçı, "İlk aşamada rezervasyon sayılarımız az ama temmuzun ortasından itibaren hareketlenmenin başlayacağını umuyoruz. Şu an iç pazardan rezervasyonlar var. Kazakistan ile uçuşlar başladı. 1 Temmuz'da Ukrayna ile uçuşların başlaması bekleniyor. Bunlar bize dolulukların artmasını sağlayacak. Temmuz ayının 15'inden itibaren Avrupa ülkelerinin açılması beklentisi var. Rus pazarının 1 Ağustos'ta başlayacağını biliyoruz. Temmuz sonuna doğru doluluk oranlarının yüzde 25- 40 arasında seyredeceğini umuyoruz. Ağustos ayında hareketlenme artacaktır. Eylül ayı içinde toplantı gruplarımız var. İç pazarda hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavlarının ardından hareketlilik artacaktır diye düşünüyoruz. Turizm Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Güvenli Turizm Sertifikası dünyada örneği olmayan bir uygulama. Bu anlamda tüm oteller bununla ilgili hazırlık yapıyor. Bu program büyükelçiler kanalı ile dünyaya tanıtıldı. Bunun olumlu yansımalarının ve katkısının olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 16:32 Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:13 Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 01:16:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]