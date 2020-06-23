ANTALYA Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası - Son Dakika

Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bulunan Susesi Luxury Resort Otel, 'Sağlıklı Turizm Belgesi' sertifikasını aldı.

Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı çerçevesinde hazırlanan 'Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi sürecinde uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri' kapsamında istenen koşulları yerine getiren Belek turizm merkezinde faaliyet gösteren Susesi Luxury Resort Otel, Güvenli Turizm Sertifikası almaya kazandı.

Otelin Kalite Müdürü Gülden Sevinç Duman, otel olarak genelgeler kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, öncelikle otele gelen misafirlerin ateşlerinin ölçüldüğünü anlattı. Ateşi yüksek çıkan misafirler için ilgili sağlık kuruluşlarına haber verildiğini aktaran Duman, "Otel içerisinde herhangi bir vaka tespit edilmesi halinde oluşturulan izolasyon odalarına alınacak. İzolasyonda bulunan misafirlere temizlik ve teknik hizmeti verecek ayrı personel görevlendirdik. Yiyecek ve içecek alanlarında servis kendi personelimiz tarafından yapılacak. Büfe ile ilgili misafirlerin temasları olmayacak. Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda servisimizi vereceğiz. Ortak alanlarda bulunan çay ve kahve makinelerine misafirler temas etmeyecek. Otel içerisindeki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler yaptık. Mini kulüp ve SPA'ya rezervasyon usulü misafir kabul edeceğiz. Aralarda 30'ar dakikalık boş zaman bırakıp buralarda dezenfektan çalışmaları yapacağız" dedi.

Otelin Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı da 1 Temmuz itibariyle otele misafir almaya başlayacaklarını söyledi. Bayrakçı, "İlk aşamada rezervasyon sayılarımız az ama temmuzun ortasından itibaren hareketlenmenin başlayacağını umuyoruz. Şu an iç pazardan rezervasyonlar var. Kazakistan ile uçuşlar başladı. 1 Temmuz'da Ukrayna ile uçuşların başlaması bekleniyor. Bunlar bize dolulukların artmasını sağlayacak. Temmuz ayının 15'inden itibaren Avrupa ülkelerinin açılması beklentisi var. Rus pazarının 1 Ağustos'ta başlayacağını biliyoruz. Temmuz sonuna doğru doluluk oranlarının yüzde 25- 40 arasında seyredeceğini umuyoruz. Ağustos ayında hareketlenme artacaktır. Eylül ayı içinde toplantı gruplarımız var. İç pazarda hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavlarının ardından hareketlilik artacaktır diye düşünüyoruz. Turizm Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Güvenli Turizm Sertifikası dünyada örneği olmayan bir uygulama. Bu anlamda tüm oteller bununla ilgili hazırlık yapıyor. Bu program büyükelçiler kanalı ile dünyaya tanıtıldı. Bunun olumlu yansımalarının ve katkısının olacağını düşünüyorum" diye konuştu.