Antalya tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldı - Son Dakika

Antalya tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldı

45 dakika önce

Tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldıANTALYA'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve yalnızca bir baba- oğlun oturduğu binanın üst katının bir bölümü yıkıldı.

Tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve yalnızca bir baba- oğlun oturduğu binanın üst katının bir bölümü yıkıldı. Beton bloklar, baba- oğlun oturduğu dairenin balkonu ve bahçesine büyük bir gürültüyle düştü. Bina giriş çıkışlara kapatılırken, şans eseri yara almadan kurtulan baba- oğul apart otele yerleştirildi.

Olay, bu sabah Alanya'nın sahil kıyısındaki Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak'ta bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamına alınan 4 katlı, 17 dairelik 2 bloktan oluşan Denizkent Sitesi'nde meydana geldi. Bloklardan birinin üst iki katının bir bölümü büyük bir gürültüyle yerinden koparak düştü. Dev beton parçalar binanın zemin katında babası Birol Durukan ile birlikte oturan Sonat Durukan'ın dairesinin balkonu ve bahçesiyle yan binanın bahçesine düştü. Çevre sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden olan olayın ardından gelen itfaiye ekipleri binada oturan Durukan ailesini çıkararak, binanın giriş çıkışlarını şeritlerle kapattı. Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise Durukan ailesi ve köpeklerini ilçede bulunan bir apart otele yerleştirdi.

'GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Binanın üst katlarının yıkıldığı sırada evde olduklarını belirten Sonat Durukan (33), çökmenin gürültüsüyle büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi. Binaya 1 yıl önce taşındığını, babası ve 2 köpeğiyle yaşadığını aktaran Sonat Durukan, "Alanyalıyım ve burada şarkıcılık yapıyorum. Bu bina kentsel dönüşüme girecek. Biz zemin katta yaşıyoruz, üst katlar malum çürümüştü. Bu sabah üst kat yıkıldı ve büyük bir gürültüyle uyandık. İtfaiye geldi ve girmemizin yasak olduğunu söylediler ama sosyal hizmetleri bekliyoruz şu an. Tak diye evi boşaltamam. Yardım istedik" dedi. DAİREYİ UCUZ DİYE TUTMUŞ Eve kira ücretinin uygun olmasından dolayı taşındığını anlatan Sonat Durukan, "Kirası uygun ve seviyorum, bahçeli müstakil bir ev. Ben taşındığımda apartmanda başka kimse yaşamıyordu. Toplam 17 dairelik bir apartman ama sadece biz yaşıyoruz. Ben müzisyen olduğum için rahatça provalarımı yapabiliyordum. Hayvanlarım da olunca bahçesini kullanıyordum. En üst kat olduğu gibi yıkıldı. Alanya'da maşallah kiralar da çok pahalandığından ben aniden göçemem, sosyal hizmetlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Antalya tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldı

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Alanya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
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