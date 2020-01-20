Antalya takımları haftayı başarılı geçirdi

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 11. haftasında kendi evinde ağırladığı Üsküdar Belediyesi'ni 37-27 mağlup etti.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu ikilisi yönetti.



Muratpaşa'nın yeni transferleri Kezban Güneş ve Halise Güneş'in de forma giydiği maçta "Paşanın Melekleri"ne destek için Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da tribündeki yerlerini aldı.



Rahat bir galibiyet alan Muratpaşa'da, Cansu Akalın ve Döne Gül Bozdoğan öne çıkan isimler oldu.



Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetle ligde puanını 12'ye yükseltti.

Kepez'de galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, sezonun ikinci devre ikinci maçını Zeytin Köy 3 No'lu Saha'da Kunduspor ile yaptı. Doksan dakika boyunca tempoyu düşürmeyen Kepez Belediyespor, maçı 4-1 kazanarak sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Kepez Belediyespor'un golleri Berat Ercankan, Samet Ulusoy, Fatih Timur Polat ve Ali Eren Yıldırım'dan geldi.

Cimnastikçilerden başarılı sonuçlar

Antalyaspor Cimnastik Takımı sporcularından Nihal Yenidünya ve Zeynep Alan, İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakada başarılı sonuçlar aldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17-18 Ocak'ta İstanbul'da yapılan "International Savkar Cup" yarışmasına, antrenör Luidmila Sert önderliğinde katılan Nihal Yenidünya ve Zeynep Alan önemli dereceler elde etti.



Nihal Yenidünya, top aletinde ikinci olurken genel tasnifte altıncı sırada yer aldı. Yenidünya ayrıca yarışmanın "Miss Mini Prensesi" seçildi.



Zeynep Alan ise top aletinde ikinci, serbest seride üçüncü, genel tasnifte ise ikinci sırada yer alarak başarısını kürsüye çıkarak taçlandırdı.