ANTALYA Tamince Kimseyi işten çıkarmadık - Son Dakika
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ANTALYA Tamince Kimseyi işten çıkarmadık

6 saat önce

Tamince: Kimseyi işten çıkarmadıkRİXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, dünyada 12 ülkede, yarısı Türkiye'de olmak üzere 14 bin çalışanı olduğunu, bu kriz döneminde hiçbirini işten çıkarmadığını söyledi.

Tamince: Kimseyi işten çıkarmadık

RİXOS Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, dünyada 12 ülkede, yarısı Türkiye'de olmak üzere 14 bin çalışanı olduğunu, bu kriz döneminde hiçbirini işten çıkarmadığını söyledi. Koronavirüs krizi sonrasında farklı bir konseptle misafirlerinin karşısına çıkacaklarını, meyve isteyen konuğun onu otel bahçesinde dalından koparacağını anlatan Tamince, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı sertifika projesiyle ilgili de umutlandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin zincir otellerinden Rixos Grubu'nun patronu Fettah Tamince, koronavirüs salgını sürecini değerlendirdi. İlk defa bu kadar büyük bir krizle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Fettah Tamince, konu sağlık olunca herkesin konuşamadığını ve bir yorum yapılamadığını söyledi. Virüs salgınına karşın önlem amaçlı alınan önlemlere uyduklarını kaydeden Tamince, "Biz de dünyadaki herkes gibi bütün tesislerimizi kapattık. 12 ülkede farklı faaliyetlerimiz var ve neredeyse tüm faaliyetlerimiz durdu. Turizm bu aşamada en çok etkilenen sektör oldu. Bu sürecin geçmesini bekliyoruz ama büyük bir krizle karşı karşıyayız" dedi.

Konaklama, eğlence parkları, inşaat ve gayrimenkul geliştirme işleriyle faaliyet içerisinde olduklarını kaydeden Tamince, inşaat işlerinin bir şekilde devam ettiğini, ancak onun dışında alışveriş merkezleri, eğlence parkları ve otellerinin tamamının kapatıldığını ifade etti.

'14 BİN İŞÇİYİ ÇIKARMADIK AKSİNE SAHİP ÇIKTIK'

Dünyada 14 binin üzerinde çalışanının olduğunu ve bunların yarısının Türkiye'de olduğunu anlatan Tamince, krizin başından beri hiçbir işçiyi çıkarmadığını, aksine daha çok sahiplendiğini ifade etti. İşçi, çalışan, yöneticinin bir sistemin çarkları olduğunu kaydeden Fettah Tamince, "Bizim sektörümüzün devam etmesinin en büyük sebebi çalışanlarımız. Onlar olmadan kendimizi geleceğe taşıma şansımız yok. Onlarla birlikte bu süreçlere geldik. Tabi bu durumu da onlarla birlikte atlatıp çıtayı yükselteceğiz. Bu süreçte kimseyi işten çıkarmadık, çıkarmayı da düşünmüyoruz. Bu aşamada çalışanlarımıza sahip çıktık" diye konuştu.

Çalışanlarına bu süreçte kendilerini geliştirmeleri için fırsat verdiklerini ve farklı eğitim destekleri sunduklarını da kaydeden Tamince, bir yabancı dil bilen personele, ikinci yabancı dili öğrenmesi için imkan tanındığını anlattı.

'DALINDAN KOPARILIP MİSAFİRE İKRAM EDİLECEK'

Konaklama sektörü olarak koronavirüs sonrasına hazırlık yaptıklarını ifade eden Fettah Tamince, yeni konseptler geliştirdiklerini, pandemi sonrasında çok farklı bir hizmet anlayışıyla ortaya çıkacaklarını söyledi. Turistlerin özellikle tatil için gelirken bir taraftan da doğayla iç içe yaşamak arzusunu ele aldıklarını ve buna göre çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Tamince şöyle konuştu:

"Organik meyve sebze üretip bunu sunmak istiyoruz. Tesislerimizde aile ve çocuklara önem veriyoruz. Çocukları eğlendirirken nasıl eğitiriz onu düşünüyoruz. Yaşlı insanlarımızın fiziki ruhsal kondisyonlarını nasıl artırırız, bunu konuşuyoruz. Daha lüks bina daha lüks granit yerine soft istiyoruz. Daha sağlıklı yeme- içme ve meditasyonla nasıl buluştururuz, onu çalışıyoruz. Yeni dünyada oturduğumuz oda ne kadar temiz ve iyi havaya sahip, bunlar konuşuluyor. Otellerin büyük bir kısmını sebze meyve yetiştirmeye ayırabiliriz. Bunlar olacak, çalışıyoruz. Aşçı dalından koparıp hazırlayıp misafire ikram edecek. Portakal suyunu dalından kopardığın portakalla yapmak. Buraya gelen insanlar bunu görmek istiyor. Lüks mermeri değil."

'DİĞER ÜLKELERLE TÜRKİYE'NİN KRİZE BAKIŞ AÇISI'

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın krizi hissettiğini dile getiren Tamince, Türkiye ile diğer ülkelerin sektörlere, yatırımcılara ve krize bakış açısını da kıyasladı. Türkiye'nin geçmişinde çok sayıda krizi atlatarak bir tecrübesinin olduğunu anlatan Tamince, "Her ülke kendi imkanlarına göre bu işe yaklaşıyor. Türkiye çok krizler atlattı. Rus uçağı krizi, darbe, terör oldu. Bütün bunların bize kazandırdığı başarılı refleks var. Türkiye bunları yaşadı ve çok çabuk kararlar aldı. ABD gibi piyasaya 2 trilyon dolar para sürmedi, ama Türkiye'nin getirdiği projeler etkili oldu" dedi.

Türkiye'deki yatırımcıların nakit akışını 2- 3 ay yönetmeleri gerektiğini ve sonra dünyada piyasaya sürülen ucuz paraya ulaşma ve onu Türkiye'ye getirme içerisinde olunacağını anlatan turizmci Tamince, bu krizin ardından dünyanın kısa sürede toparlanacağını ifade etti.

2019 yılını iyi geçirdiklerini 2020 içinde büyük hedefler koyduklarını, ancak şu anki krizde rakamsal verilere bakıp moral bozmadıklarını belirten Tamince, kriz sonrasında açık büfelerin, her şey dahil sistemin değişeceğine dair söylemleri de değerlendirdi. Özellikle Türkiye'de turizm sektörünün hijyen konusunda zirvede olduğunu vurgulayan Tamince, "İyi denetlenen, iyi standartları olan tesislerin hepsi işin zirvesini yaşıyor. Olayı o kadar aşağı da indirmemek lazım. O zaman soru içinde soru olacak. Çay istedim acaba bardaklar iyi yıkanmış mıydı? Çayı getiren temiz miydi gibi sorular ortaya çıkar. Bunun sonu yok" diye konuştu.

'SERTİFİKA SİSTEMİNE ÇOK HEYECANLANDIM'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mayıs ayı itibariyle tesislerde misafir kabulünün başlayacağını ancak öncelikle konaklama tesislerinin güvenli olduklarını gösterir nitelikte sertifikalandırılacağını açıklamasıyla ilgili de konuşan Tamince, "Çok sevindim, çok heyecanlandım. Bir ülkenin bir işe kapsamlı bakışı nasıl olur bunu gördük. Çok boyutlu çalışılmış. Biz çok sevindik, mutlu olduk. Kolayca hayata geçirilebilir. Umutlandık" dedi.

Tamince, son yönetim kurulu toplantısını da internet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirdiğini, normal zamanda kısa bir toplantı için o gün Amsterdam'a uçmak zorunda kalacağını, ancak bunu daha kolay yöntemlerle halledebileceğini de gördüğünü sözlerine ekledi.

ANTALYA Tamince Kimseyi işten çıkarmadık

Fettah Tamince, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:06 Kaynak: DHA

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