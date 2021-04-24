ANTALYA TARİFİNİ 30 YILLIK USTASI BİLE BİLMİYOR - Son Dakika

ANTALYA TARİFİNİ 30 YILLIK USTASI BİLE BİLMİYOR

24.04.2021 10:29

Antalya'da 'Meşhur 18 Bağaçaları', 80 yılı aşkın süredir Ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

Antalya'da 'Meşhur 18 Bağaçaları', 80 yılı aşkın süredir Ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Mustafa Zünbül'ün (45) yapıp, babası İdris Zünbül'ün (69) fırında günde 500 civarında pişirdiği bağaça, Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Lezzetiyle Antalya'nın geleneksel tatları arasında yerini alan bağaçanın tarifini ise baba ve oğuldan başka, imalathanede 30 yıldır çalışan ustası dahil kimse bilmiyor.

Antalya'da Ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen 'Meşhur 18 Bağaçaları' geleneği bu yıl da devam etti. Okul numarasının 18 olması nedeniyle 1940'lı yıllarda Mustafa Zünbül'ün ürettiği tahin, tarçın, hamur ve tereyağından yapılan bağaça, lezzetiyle yıllardır Antalyalıların Ramazan sofrasında yer aldı. Dedesi ile aynı adı taşıyan Mustafa Zünbül'ün babası İdris'ten öğrendiği tarifle 3 kuşaktır sürdürdüğü geleneksel tat, Antalya çarşı mutfağı ve Ramazan gelenekleri açısından önemli bir yiyecek maddesi olarak yer edindi.

BAĞAÇANIN ÜNÜ YURT DIŞINA ÇIKTI

Üzeri susam ve fıstıkla süslenmiş tahinli bir yiyecek olan bağaça, güzel görünümü ve lezzetiyle Antalya'da 7'den 70'e herkesin severek tükettiği yiyecek haline dönüştü. Tarihi Kaleiçi'ndeki imalathanede Mustafa Zünbül'ün babası İdris Zünbül ile günde 500 civarında ürettiği bağaçanın ünü, Türkiye'nin farklı illerine kadar yayıldı. Sadece Antalya'da ulaşılabilen bu lezzeti bilenlerin siparişi için Mustafa Zünbül, farklı illere kargo ile gönderim yaptığını aktardı.

'BABAMIN VE BENİM YAPTIĞIM GİBİ LEZZET ALAMAZLAR'

Babasının dedesinden öğrendiği lezzeti üç kuşak devam ettirmenin gururunu yaşadığını anlatan Zünbül, imalathanede 30 yıldır çalışan hamur ustasının bile tarifi bilmediğini anlattı. Bağaçayı lezzetiyle dedesi, babası ve kendisinin yapabildiğine değinen Zünbül, "Tarifini isteyenler oluyor. Tabi herkes bağaça yapabilir ama dedemin, babamın, benim yaptığım gibi lezzet alamazlar. Bizim yanımızda 30 yıldır çalışan ustalarımız, hamurkarlarımız var. Onlar da yapabilir ama bizim yaptığımızla aynı lezzete ulaşamazlar. Gizlediğimiz sır yok ama bizim el becerimiz, alışkanlığımız farklı bir şey. İçeriğindeki ürün dengesini tutturmak, el becerisi herkeste farklıdır. Bizler çok emek sarf edip, ürünümüzü en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Babam dedemden, ben de babamdan öğrendim. İçeriğindeki malzeme, malzemelerin oranı önemlidir. Yapılışında hamurun kıvamı, tahinin ayarı çok önemli. Ben malzemelerimi özel yaptırıyorum. Bazı zamanlar tahini aldığım yere gidip, makinede kıvama gelmesi için bekliyorum. İnce taneli şeker almıyorum, hep aynı şekeri kullanıyorum. Eskiden Antalya'da tahinle gıda ürünleri yapılıyormuş. Dedem de zamanla yapa yapa bağaçayı, bu tadı ortaya çıkarmış ve yıllardır seviliyor" diye konuştu. MEŞHUR RAMAZAN GELENEĞİ

Türkiye'nin farklı illerine bağaça gönderdiklerini, farklı ülkelerde yaşayanların Antalya ziyaretinde sık sık sipariş verdiğini anlatan Mustafa Zünbül, turistik hediye için bağaçanın Antalya tadı olarak hediye edildiğini söyledi. Bağaçanın yıllardır sevilmesinin nedenlerini anlatan Zünbül, şunları söyledi:

"Meşhur 18, Antalya'da 80 yıldan uzun süredir, dededen toruna 3 kuşaktır temsil etmeye çalıştığım bağaçamız. Eskiden Antalya ufak bir yermiş. Dedemin okul numarası 18 olduğu için lakabı olmuş. Ben de bağaça lezzetini aile işletmesi olarak tescil ettirdim. Bağaça tahin, şeker, hamur, çam sakızı, tereyağı ve tarçından oluşur. Ramazanda daha çok ilgi görüyor. Tok tuttuğu, kan şekerini dengeleyici özelliği olan gıda maddeleri var içeriğinde. Ramazanda Antalyalıların olmazsa olmazı bir gıda maddesi oldu. Bağaçanın bilinirliği ülke sınırlarını aştı. Farklı ülkelerden misafirler geldiğinde götürüyorlar ya da istiyorlar."

OĞLU YAPIYOR, BABASI PİŞİRİYOR

Dedesinin yaptığı bağaçayı, babasından öğrendiğini ve babasıyla üretime devam ettiklerini anlatan Zünbül, yaşadığı sürece Meşhur 18 Bağaları'nı üretmeye devam edeceğini belirtti. İmalathanenin fırınında babasının görev aldığını anlatan Zünbül, babasıyla geleneksel tadın sürdürülmesi için bir arada çalışmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Bağaçayı imal eden meslek erbabı olarak 60 yıldır fırında Meşhur 18 Bağaçaları'nı ürettiğini dile getiren İdris Zünbül ise "Babamdan öğrendim, oğluma öğrettim. 60 yıldır fırının başında kürek sallayıp, bağaçaları pişiriyorum. Bu lezzetin zamanla taklitlerini yaptılar ama kimse bizim yaptığımız gibi yapamadı" dedi.

ANTALYA TARİFİNİ 30 YILLIK USTASI BİLE BİLMİYOR
ANTALYA TARİFİNİ 30 YILLIK USTASI BİLE BİLMİYOR
ANTALYA TARİFİNİ 30 YILLIK USTASI BİLE BİLMİYOR
ANTALYA TARİFİNİ 30 YILLIK USTASI BİLE BİLMİYOR

Türkiye, Ramazan, Antalya, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA TARİFİNİ 30 YILLIK USTASI BİLE BİLMİYOR - Son Dakika


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