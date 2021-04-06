ANTALYA Tarihi eserler üzerine plastik borularla döşenen çeşme kaldırıldı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mahalle camisinin bahçe duvarı yapımında kullanılan ve daha sonra Roma dönemine ait olduğu anlaşılan eserlerin üzerine plastik borularla çeşme yapıldı. Tarihi eserlere zarar verdiği öne sürülen borular ve çeşme daha sonra kaldırıldı. Mahalle halkı ise tarihi eserlere zarar verilmediğini, yıllardır buradaki eserleri kendilerinin koruduğunu söyledi.

(GENİŞ HABER GEÇİLECEK)