Son Dakika Haberleri: Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV
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Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV

34 dakika önce

Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV(Tür: Yurt)

Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV
(Tür: Yurt)
Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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