Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV
34 dakika önce
Antalya tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV(Tür: Yurt)
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
tarihinin en büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı-ARŞİV
(Tür: Yurt)
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