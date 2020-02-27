Antalya tarım bakanı pakdemirli, aday memur temel eğitim programı'nda konuştu-1 - Son Dakika

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66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak

Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"