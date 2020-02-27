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Antalya tarım bakanı pakdemirli, aday memur temel eğitim programı'nda konuştu-1
6 saat önce
ANTALYA Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel Eğitim Programı'nda konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
ANTALYA Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel Eğitim Programı'nda konuştu-1
Son Dakika 66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"