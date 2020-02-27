Antalya tarım bakanı pakdemirli, aday memur temel eğitim programı'nda konuştu-2 - Son Dakika

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Antalya tarım bakanı pakdemirli, aday memur temel eğitim programı'nda konuştu-2
6 saat önce
ANTALYA Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel Eğitim Programı'nda konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
ANTALYA Tarım Bakanı Pakdemirli, Aday Memur Temel Eğitim Programı'nda konuştu-2
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