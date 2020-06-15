"Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" programıyla 50 bin kişiye ulaşıldı - Son Dakika

"Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" programıyla 50 bin kişiye ulaşıldı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adı verilen online eğitim programı tamamlandı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" adı verilen online eğitim programı tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, 11 farklı konunun işlendiği eğitimlerde sosyal izolasyonun korunduğunu belirtti.

Uzaktan eğitim programıyla üreticilerin alanında uzman eğitmenlerce bilgilendirildiğini aktaran Karaca, şunları ifade etti:

"Katılımcılar, interaktif olarak gerçekleşen eğitimlerde alanında uzman olan eğitmenlere sorularını anlık olarak iletme şansına sahip oldular. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan eğitimlerle 50 bini aşkın kişiye ulaştık. Tarımsal yayım faaliyetlerinin aksamaması ve üreticilerimizin eğitimlerden mahrum kalmamaları için yeni normal denilen bu sürece çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Son dersimiz ile Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri'ni başarıyla tamamladık."

Karaca, eğitim faaliyetlerine destek olanlara da teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri' programıyla 50 bin kişiye ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu         
19:45
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 22:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Antalya Tarım Orman Eğitim Günleri" programıyla 50 bin kişiye ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]